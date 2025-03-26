Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Николаевич
    Потрясающие фразы спикер выдаёт, просто перлы. "Утром мажу бутерброд, сразу мысль - а как народ? И икра не лезет в го...Главным преимущес...
  • Лидия Санникова
    Какой мир? Клоун,капут!Зеленский не искл...
  • Александр
    Чтобы раньше времени об очередном «обмане» не зашептал.Содержание перего...

"Давайте творить историю вместе". ФК "Темп" из Барнаула хочет заявиться во Вторую лигу

"Давайте творить историю вместе". ФК "Темп" из Барнаула хочет заявиться во Вторую лигу

С обращением к потенциальным спонсорам выступил комментатор "Матча" Михаил Меламед Футбольный клуб "Темп" из Барнаула планирует получить профессиональный статус и участвовать во Второй лиге чемпионата России, где в настоящее время наш регион представляет клуб "Динамо-Барнаул".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх