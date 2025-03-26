"Давайте творить историю вместе". ФК "Темп" из Барнаула хочет заявиться во Вторую лигу

С обращением к потенциальным спонсорам выступил комментатор "Матча" Михаил Меламед Футбольный клуб "Темп" из Барнаула планирует получить профессиональный статус и участвовать во Второй лиге чемпионата России, где в настоящее время наш регион представляет клуб "Динамо-Барнаул".