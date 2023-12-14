Давайте я вам картину крупными мазками нарисую.Государственный бюджет США должны были принять к началу нового финансового года, то есть до 1 октября.
Картина маслом
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Много внимания уделяют наши СМИ что-там в США происходит. Выделят или нет Зеленскому, если выделят, то сколько? Это же понятно - сколько ни выдели, всё равно "перемелем" их технуку, которая подлежит утилизации. Другое дело если поставят современные комплексы для апробации. Ну что ж, будем учиться "работать" по ним.
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12 час.
НП
Наталья Павлова
НЕ ДО УКРАИНЫ! Но как благодарил, как благодарил Зеленский, выступая в Конгрессе. Вот этому его всё же научили. Когда давали, не благодарил, а тут...
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10 час.
Игорь Кузнецов
Он "руку лижит", думает что его приютят вместе с семьёй... Родители - в Израиле, жена - мотается по свету... Только одно осталось - сберечь "нажитое непосильными..."
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7 час.
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