Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Картина маслом

Картина маслом

Давайте я вам картину крупными мазками нарисую.Государственный бюджет США должны были принять к началу нового финансового года, то есть до 1 октября.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Много внимания уделяют наши СМИ что-там в США происходит. Выделят или нет Зеленскому, если выделят, то сколько? Это же понятно - сколько ни выдели, всё равно &quot;перемелем&quot; их технуку, которая подлежит утилизации. Другое дело если поставят современные комплексы для апробации. Ну что ж, будем учиться &quot;работать&quot; по ним.
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НП
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