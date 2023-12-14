Картина маслом

Игорь Кузнецов

Много внимания уделяют наши СМИ что-там в США происходит. Выделят или нет Зеленскому, если выделят, то сколько? Это же понятно - сколько ни выдели, всё равно "перемелем" их технуку, которая подлежит утилизации. Другое дело если поставят современные комплексы для апробации. Ну что ж, будем учиться "работать" по ним.