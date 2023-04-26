Спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где горели почти 150 домов

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области локализован на площади девяти тысяч квадратных метров. Около 1,2 тысячи домов спасены от огня усилиями сотрудников МЧС России, однако огонь затронул около 150 строений, сообщает пресс-служба ведомства.