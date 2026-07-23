Московский фестиваль экстремальных игр соберет спортсменов из 35 стран

1 августа в "Лужниках" пройдет фестиваль "Экстремальные московские городские игры". Более 500 спортсменов из 35 стран, в том числе чемпионов, примут участие в состязаниях по различным экстрим-дисциплинам, мастер-классах и показательных выступлениях.