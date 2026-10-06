Rod Serling Paid To Reshoot A Twilight Zone Episode When Its Original Star Died

When the star of a divisive Twilight Zone episode suddenly died, Rod Serling had no choice but to pay out of pocket to salvage it as best he could.
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