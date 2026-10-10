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Сорванный рейс в Одессу и крах цифрового тыла: ВС РФ уничтожили ключевые узлы снабжения и разведки Украины

Сорванный рейс в Одессу и крах цифрового тыла: ВС РФ уничтожили ключевые узлы снабжения и разведки Украины

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Вооруженные Силы Российской Федерации вывели из строя морской транспорт с военным грузом для ВСУ и поразили киевский дата-центр, маскировавшийся под гражданский банк.

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