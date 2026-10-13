Беларусь планирует выпустить не менее 700 тыс. т сахара из урожая-2026

Белорусские сахарные заводы уже переработали более 1,8 млн т свеклы нового урожая и выпустили свыше 280 тыс.
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