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Царьград

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Беларусь планирует выпустить не менее 700 тыс. т сахара из урожая-2026

Беларусь планирует выпустить не менее 700 тыс. т сахара из урожая-2026

Белорусские сахарные заводы уже переработали более 1,8 млн т свеклы нового урожая и выпустили свыше 280 тыс.

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