Гигантская фабрика чипов Маска, которая будет выпускать продукции на $1 трлн за год, получит первый EUV-литограф в середине 2027 года

Как минимум несколько месяцев высокотехнологическое оборудование будет простаивать Первую литографическую установку EUV для проекта Terafab Илона Маска могут доставить в середине 2027 года.
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