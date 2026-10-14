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Гигантская фабрика чипов Маска, которая будет выпускать продукции на $1 трлн за год, получит первый EUV-литограф в середине 2027 года

Гигантская фабрика чипов Маска, которая будет выпускать продукции на $1 трлн за год, получит первый EUV-литограф в середине 2027 года

Как минимум несколько месяцев высокотехнологическое оборудование будет простаивать Первую литографическую установку EUV для проекта Terafab Илона Маска могут доставить в середине 2027 года.

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