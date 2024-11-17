В Петербурге обнаружили самую маленькую сову России

Она размером всего 15 сантиметров В парке Сергиевка петербургскому фотографу Станиславу Крутоверцеву удалось найти и сфотографировать воробьиного сычика – редкую для Петербурга, и одну из самых маленьких сов России.
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