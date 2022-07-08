Покинувший Россию Макаревич раскритиковал дочь Шаца за провокационный вопрос

Анатолий Ломохов/Global Look Press Музыкант Андрей Макаревич, покинувший Россию после начала спецоперации по защите Донбасса, в YouTube-шоу «Папа закрой дверь» раскритиковал дочь Михаила Шаца Соню после ее провокационного вопроса в конце программы.