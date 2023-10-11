Владимир Солодов: Увеличение потребления рыбы обеспечит продовольственную безопасность

Владимир Солодов встретился с командой, которая снимает на Камчатке фильм о дальневосточном минтае. Данный фильм является частью первого в стране проекта по продвижению рыбопродукции на российском рынке, которая реализуется Ассоциацией добытчиков минтая.
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