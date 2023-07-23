87 пассажиров рейса Челябинск-Ереван застряли в аэропорту Баландино

Люди несколько часов ждали посадки.О задержке рейса сообщили в Уральской транспортной прокуратуре: — 22 июля в аэропорту Челябинска по технической причине произошла задержка рейса WZ 1225 по маршруту Челябинск — Ереван авиакомпании "Red Wings".