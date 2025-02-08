«Я не рвусь»: Илон Маск опроверг информацию о покупке TikTok

Соответствующую сделку его попросили прокомментировать на конференции в Германии Американский миллиардер Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявил, что не собирался покупать популярную соцсеть TikTok.
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