Путин отметил значимый вклад Патриарха Кирилла в укрепление сотрудничества

Президент Владимир Путин подчеркнул значительный вклад Патриарха Кирилла в укрепление взаимодействия государства и Русской Православной Церкви, актуальную поддержку защитников Отечества и продолжение многовековых традиций Русской Церкви.
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