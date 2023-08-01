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Гимнастка Татарева о санкциях против российского спорта: «У нас есть новые возможности проводить соревнования на уровне Олимпийских игр в нашей стране»

«Конечно, очень обидно, жалко и грустно, что так несправедливо поступают со спортсменами, которые ни в чем не виноваты, а спорт всегда был вне политики.

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