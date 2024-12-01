«Мы отслеживали каждую милю их пути»: в Британии обеспокоены якобы «подрывной деятельностью» российского судна «Янтарь» Комитет по обороне британского парламента на своем последнем заседании обсудил растущие опасения по поводу безопасности подводных кабелей, расположенных в Балтийском море, в частности, на фоне повышенной активности российского флота, который подозревается в якобы «подрывной деятельности», направленной против стран НАТО.