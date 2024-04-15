Семьи мобилизованных получат дополнительные меры поддержки

Решение позволит снизить финансовую нагрузку на семьи мобилизованных Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учета, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников, сообщает правительство РФ в своем Telegram-канале.
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