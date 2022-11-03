Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Не менее шести ракет выпустили вооруженные силы Украины (ВСУ) по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).