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Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Не менее шести ракет выпустили вооруженные силы Украины (ВСУ) по Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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