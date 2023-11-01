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Пронько: Ошибки 90-х исправляет прокуратура – начали с военных активов

Пронько: Ошибки 90-х исправляет прокуратура – начали с военных активов

Национализация в России. Генпрокуратура пришла за военными активами.Хорошо помню реплики тех, кто скептически воспринимал первые новости, что Генеральная прокуратура России занялась исправлением беспрецедентной аферы в истории страны – национализации крупных частных активов, которые через криминальные схемы были потеряны государством.

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