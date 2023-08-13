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«Филадельфия» перестала вести переговоры по Джеймсу Хардену и рассчитывает сохранить разыгрывающего

«Филадельфия» прекратила переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена и рассчитывает видеть его на предсезонных тренировочных сборах, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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