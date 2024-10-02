Священника УПЦ задержали сотрудники военкомата на Украине

t.me/СПЖ - новости Православия Сотрудники военкомата задержали священника канонической Украинской православной церкви Иоанна Полищука в Кременице Тернопольской области, об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
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