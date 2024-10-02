РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман
    Око за око,зуб за зуб...Израэль все это начал в 1947 году,когда ООН обьявила о создании 2(двух) независимых государст...Удар Ирана по Изр...
  • Vova Гарин
    У зеленского много крови,пусть попросит поделиться с "сыночком"думаю в просьбе не откажет.Тело колумбийског...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, пьяный подросток.Подросток за руле...

Священника УПЦ задержали сотрудники военкомата на Украине

Священника УПЦ задержали сотрудники военкомата на Украине

t.me/СПЖ - новости Православия Сотрудники военкомата задержали священника канонической Украинской православной церкви Иоанна Полищука в Кременице Тернопольской области, об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх