Здравствуйте, друзья! Почему никто не уважает рабочие профессии, монтёров, слесарей, доярок и тп. Просто радикально поменялся мир за последние несколько десятков лет.
Не уважают ни монтёров, ни доярок, а труд рабочих считают унизительным: рассказываю, почему так
Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Советская власть закончилась. На смену ей пришли капиталисты. А для них рабочий класс это рабы, которых они нещадно эксплуатируют, а платят столько, чтобы раб не подох, но и этого он не боится, потому что мигрантов столько, что им хватит.
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4 час.
Вячеслав Денисов
Наши кинематографисты, с одобрения власти, сделали самыми популярными профессиями бандитов и проституток. Естественно, молодежь подхватила модные веяния с радостью!
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3 час.
владимир трофимов
Сами хотели свободы , вот и дышите .
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33 мин.
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