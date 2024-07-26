СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Какой идиот приплёл сюда "интернационал"? В СССР, когда мастурбеки были гражданами Великой страны, любого, кто незако...В Москве арестова...
  • Георгий Корнев
    Считаешь, что "Царьград" лжёт обратись в полиции, о возбуждении дела по клевета. Если это только твоё личное мнение, ...В Кореновске пыта...
  • Yuryt
    Чушь дегенератская!!! Хазаха!!! Казахи говорят- СССР настргил им садиков и школ и университетов заводов фабрик и боль...В СССР не было ми...

Не уважают ни монтёров, ни доярок, а труд рабочих считают унизительным: рассказываю, почему так

Не уважают ни монтёров, ни доярок, а труд рабочих считают унизительным: рассказываю, почему так

Здравствуйте, друзья! Почему никто не уважает рабочие профессии, монтёров, слесарей, доярок и тп. Просто радикально поменялся мир за последние несколько десятков лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Татьяна Бут
Советская власть закончилась. На смену ей пришли капиталисты. А для них рабочий класс это рабы, которых они нещадно эксплуатируют, а платят столько, чтобы раб не подох, но и этого он не боится, потому что мигрантов столько, что им хватит.
Ответить
4 час.
Вячеслав Денисов
Наши кинематографисты, с одобрения власти, сделали самыми популярными профессиями бандитов и проституток. Естественно, молодежь подхватила модные веяния с радостью!
Ответить
3 час.
владимир трофимов
Сами хотели свободы , вот и дышите .
Ответить
33 мин.

Картина дня

наверх