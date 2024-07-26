Не уважают ни монтёров, ни доярок, а труд рабочих считают унизительным: рассказываю, почему так

ТБ

Татьяна Бут

Советская власть закончилась. На смену ей пришли капиталисты. А для них рабочий класс это рабы, которых они нещадно эксплуатируют, а платят столько, чтобы раб не подох, но и этого он не боится, потому что мигрантов столько, что им хватит.