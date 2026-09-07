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Огурцы и грибы могут быть опасны: Роспотребнадзор назвал главные правила заготовки на зиму

Огурцы и грибы могут быть опасны: Роспотребнадзор назвал главные правила заготовки на зиму

Роспотребнадзор рассказал, как безопасно консервировать дачный урожай и избежать ботулизма. Осень — традиционное время заготовок, но привычные соленья и маринады могут нести серьёзную угрозу здоровью.

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