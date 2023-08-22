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Виталий Носов: «Мне сложно поверить, что Бабкова больше нет, это жуткая потеря»

Бывший игрок сборной России Виталий Носов рассказал о Сергее Бабкове, с которым выступал в составе национальной команды.

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