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Импортные ЗРК для развития ПВО Украины: актуальные проблемы и бесполезные планы

Импортные ЗРК для развития ПВО Украины: актуальные проблемы и бесполезные планы

Современное состояние противовоздушной обороны Украины далеко от идеального. В строю до сих пор остаются образцы советского производства, часть которых давно устарела морально и физически, а количество боеспособных комплексов постоянно сокращается.

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