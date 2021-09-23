Импортные ЗРК для развития ПВО Украины: актуальные проблемы и бесполезные планы

Современное состояние противовоздушной обороны Украины далеко от идеального. В строю до сих пор остаются образцы советского производства, часть которых давно устарела морально и физически, а количество боеспособных комплексов постоянно сокращается.
Современное состояние противовоздушной обороны Украины далеко от идеального. В строю до сих пор остаются образцы советского производства, часть которых давно устарела морально и физически, а количество боеспособных комплексов постоянно сокращается.
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