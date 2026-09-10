Когда инспектор играет роль судьи: налоговый орган, отсутствие классификации сделок и зона правовой неопределённости

Статья посвящена границе полномочий налогового органа при квалификации сделок: где заканчивается фискальный контроль и начинается вторжение в сферу судебной оценки? На примерах из практики показано, как отсутствие законодательной классификации сделок создаёт правовую неопределённость и позволяет инспектору фактически играть роль судьи.