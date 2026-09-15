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Царьград

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"Для Украины это плохая история": Инсайдер узнал о реакции Трампа на спектакль с футболками "киевский режим" и "едой из Крыма"

"Для Украины это плохая история": Инсайдер узнал о реакции Трампа на спектакль с футболками "киевский режим" и "едой из Крыма"

Во время визита в Киев американским переговорщикам вручили сувениры с провокационным подтекстом. Специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу и советнику Джареду Кушнеру подарили футболки с надписью "Киевский режим".

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