"Для Украины это плохая история": Инсайдер узнал о реакции Трампа на спектакль с футболками "киевский режим" и "едой из Крыма"

Во время визита в Киев американским переговорщикам вручили сувениры с провокационным подтекстом. Специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу и советнику Джареду Кушнеру подарили футболки с надписью "Киевский режим".
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