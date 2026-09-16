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ИА Регнум

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Трамп пригрозил ограничить торговлю с ЕС из-за Канады

Трамп пригрозил ограничить торговлю с ЕС из-за Канады

США могут ввести серьезные пошлины или прекратить торговлю с Европой по ряду направлений. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

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