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Бесплатный курс повышения квалификации для учителей открывается на платформе "Сферум"

Бесплатный курс повышения квалификации для учителей открывается на платформе "Сферум"

Информационно-коммуникационная платформа "Сферум", созданная "Ростелекомом" и компанией VK, открывает бесплатный курс повышения квалификации "Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя" для педагогов школ и вузов, работников сферы образования.

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