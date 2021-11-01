Бесплатный курс повышения квалификации для учителей открывается на платформе "Сферум"

Информационно-коммуникационная платформа "Сферум", созданная "Ростелекомом" и компанией VK, открывает бесплатный курс повышения квалификации "Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя" для педагогов школ и вузов, работников сферы образования.
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