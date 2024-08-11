Массированный налёт на Москву! Стрельба и взрывы. Работает ПВО. Уничтожен дрон

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Царьград

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Дождались со своим соплежуйством!Смешать с землей хохляндию!!!
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11 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Доигрались. Гуманизм до. Хорошего. Не. Доводит. Вот. И. Тушите. Пока. Народ. Вам. Что. Нибудь. Скажет. Хорошее
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6 час.

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