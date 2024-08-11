Массированный налёт на Москву! Стрельба и взрывы. Работает ПВО. Уничтожен дрон

БПЛА уничтожен на подлёте к аэродрому ВКС Чкаловский в Московской области. Другие источники сообщают о массированном налёте на Москву!"БПЛА уничтожен на подлёте к аэродрому ВКС Чкаловский в Московской области", - пишет ТГ-канал "Герань Цветущая".