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Царьград

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Politico: ЕС готовится к возможной победе Ле Пен на выборах во Франции

Politico: ЕС готовится к возможной победе Ле Пен на выборах во Франции

ЕС готовится к сотрудничеству с Марин Ле Пен в случае ее победы на выборах во Франции. Никола Прокаччини, союзник Джорджии Мелони, призвал к диалогу с французскими правыми и предостерег против возведения политических барьеров в ЕС.

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