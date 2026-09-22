Politico: ЕС готовится к возможной победе Ле Пен на выборах во Франции

ЕС готовится к сотрудничеству с Марин Ле Пен в случае ее победы на выборах во Франции. Никола Прокаччини, союзник Джорджии Мелони, призвал к диалогу с французскими правыми и предостерег против возведения политических барьеров в ЕС.