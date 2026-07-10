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Закон, порядок, государство

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Профессиональные навыки следователей-криминалистов двух федеральных округов улучшили в пожарной лаборатории МЧС России

Профессиональные навыки следователей-криминалистов двух федеральных округов улучшили в пожарной лаборатории МЧС России

В Ростовской области на базе испытательной пожарной лаборатории провели специализированные занятия для руководителей криминалистических подразделений Следственного комитета России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по совершенствованию навыков расследования пожаров, взрывов и смежных преступлений.

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