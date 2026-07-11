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Чемпионка по виндсерфингу Стопченко рассказала о победе на первенстве мира

Чемпионка по виндсерфингу Стопченко рассказала о победе на первенстве мира

Ваш браузер не поддерживает видео. t.me/Санкт-Петербургский парусный союз Петербурженка Таисия Стопченко 10 июля завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL, в котором спортсмены используют доску с треугольным парусом и подводным крылом.

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