Чемпионка по виндсерфингу Стопченко рассказала о победе на первенстве мира

Ваш браузер не поддерживает видео. t.me/Санкт-Петербургский парусный союз Петербурженка Таисия Стопченко 10 июля завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL, в котором спортсмены используют доску с треугольным парусом и подводным крылом.