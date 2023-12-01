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"Давосский паникёр". Умный враг России сделал единственную ошибку перед смертью

"Давосский паникёр". Умный враг России сделал единственную ошибку перед смертью

В возрасте 100 лет умер Генри Киссинджер, который получил Нобелевскую премию мира. Умный враг России сделал единственную ошибку перед смертью, за что на Украине его прозвали "давосским паникёром".

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Комментарии
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Sergiy Che
И Пётр I был в восторге от Карлуши XII - учителем своим почитал!))
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Вспомнилось как на карту Камбоджи накладывали вырезанную фигуру с площадью равной зоне поражения от одного бомбометания бомбардировщика. В США не успокоились, пока на карте Камбоджи не осталось места без бомбежки.
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41 мин.
Natalija Osminina
Так с умным врагом хоть поговорить есть о чем. Остался то полный сброд.
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10 мин.

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