"Давосский паникёр". Умный враг России сделал единственную ошибку перед смертью

Sergiy Che И Пётр I был в восторге от Карлуши XII - учителем своим почитал!))

АЗ Андрей Зарубкин Вспомнилось как на карту Камбоджи накладывали вырезанную фигуру с площадью равной зоне поражения от одного бомбометания бомбардировщика. В США не успокоились, пока на карте Камбоджи не осталось места без бомбежки.