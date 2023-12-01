В возрасте 100 лет умер Генри Киссинджер, который получил Нобелевскую премию мира. Умный враг России сделал единственную ошибку перед смертью, за что на Украине его прозвали "давосским паникёром".
"Давосский паникёр". Умный враг России сделал единственную ошибку перед смертью
Комментарии
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Sergiy Che
И Пётр I был в восторге от Карлуши XII - учителем своим почитал!))
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1 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Вспомнилось как на карту Камбоджи накладывали вырезанную фигуру с площадью равной зоне поражения от одного бомбометания бомбардировщика. В США не успокоились, пока на карте Камбоджи не осталось места без бомбежки.
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41 мин.
Natalija Osminina
Так с умным врагом хоть поговорить есть о чем. Остался то полный сброд.
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10 мин.
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