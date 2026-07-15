Крупнейший НПЗ в России «Газпром нефтехим Салават» остановил работу — Reuters. Всего из-за атак дронов выведены из строя уже не менее 15 ключевых НПЗ в России Донецкая группа новостей.
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Крупнейший НПЗ в России «Газпром нефтехим Салават» остановил работу — Reuters. Всего из-за атак дронов выведены из строя уже не менее 15 ключевых НПЗ в России Донецкая группа новостей.
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