Прокуратура переселила жителя Салехарда в благоустроенную квартиру

Прокуратура Салехарда по обращению местного жителя провела проверку о нарушении его жилищных прав. Установлено, что дом, в котором проживал пенсионер, еще в 2020 году признан аварийным со сроком расселения до конца 2027 года.
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