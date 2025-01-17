Повреждён ещё один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией

Не вижу новостей о реальной реакции наших "властей" на мерзкое поведение финнов. Жду новых сообщений об актах пираства против российских судов, уже неважно, под каким флагом.

LEV Skoroxod

Как только где то, что то рвётся на балтике, так это происки России...Вы чё там курите, эуропейцы!!!Смотрите кому это выгодно! Либо Бритишь, либо СШАшники, либо совместное шоу и тех и других!! Перестаньте курить тяжёлую наркоту! А то вообще крыша съедет!!!