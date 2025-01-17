Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Повреждён ещё один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией

Повреждён ещё один подводный кабель между Швецией, Литвой, ФРГ и Финляндией

В Балтийском море был поврежден подводный кабель соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, сообщает RT со ссылкой на телекомпанию SVT.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Не вижу новостей о реальной реакции наших &quot;властей&quot; на мерзкое поведение финнов. Жду новых сообщений об актах пираства против российских судов, уже неважно, под каким флагом.
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19 час.
LEV Skoroxod
Как только где то, что то рвётся на балтике, так это происки России...Вы чё там курите, эуропейцы!!!Смотрите кому это выгодно! Либо Бритишь, либо СШАшники, либо совместное шоу и тех и других!! Перестаньте курить тяжёлую наркоту! А то вообще крыша съедет!!!
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19 час.

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