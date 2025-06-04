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Под Челябинском ликвидировали лабораторию с почти 430 кг наркотиков

Под Челябинском ликвидировали лабораторию с почти 430 кг наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области провели операцию по ликвидации подпольной лаборатории, где ежемесячно производилось около 500 килограммов запрещённых веществ, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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