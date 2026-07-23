Полиция или «степашки»? Мигранты превратили российских копов в посмешище, и безнаказанно издеваются над ними

НЗ Нина Зимина Гнать тварей из страны. Сколько можно терпеть этих сволочей, которые издеваются над нашим народом, а заодно и тварь Затулина.

Николай Кузнецов Видел несколько таких роликов. Да, в последних в самом деле издеваются над полицейскими, выбирают хитрожопые крысы, молоденького парня, где больше шансов, что он не знает толком законов, и начинают троллить бедолагу