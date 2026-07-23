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Полиция или «степашки»? Мигранты превратили российских копов в посмешище, и безнаказанно издеваются над ними

Полиция или «степашки»? Мигранты превратили российских копов в посмешище, и безнаказанно издеваются над ними

Точка зрения Автор: В. Панченко В России появился новый тренд: мигранты издеваются над полицией Когда закон превращается в декорацию, а правоохранители — в статистов, сцена быстро заполняется теми, кто любит играть по своим правилам.

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Комментарии
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НЗ
Нина Зимина
Гнать тварей из страны. Сколько можно терпеть этих сволочей, которые издеваются над нашим народом,  а  заодно и  тварь  Затулина.
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1 м.
Николай Кузнецов
Видел несколько таких роликов. Да, в последних в самом деле издеваются над полицейскими, выбирают хитрожопые крысы, молоденького парня, где больше шансов, что он не знает толком законов, и начинают троллить бедолагу
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1 м.
Наталия
Если власть  не карает  жестко за  неуважение к своим представителям, то кто же будет уважать такую власть.
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1 м.