Не сумев прорваться через границу, ВСУ нанесли удар РСЗО «Вампир» и «Ураган» по Белгороду

Ничего не добившийся на границе, противник перешел к своей излюбленной тактике ударов по населенным пунктам, под огнем с утра снова Белгород, имеются повреждения зданий и автотранспорта, а также пострадавшие.
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