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AliExpress откроет первый фулфилмент-центр в России

AliExpress откроет первый фулфилмент-центр в России

Склад будет доступен для российских продавцов и позволит отправлять товары по всей стране. Фулфилмент-центр подходит для любых товаров, которые разрешены для продажи на AliExpress, а также будет предоставлять услуги по упаковке и сортировке товаров.

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