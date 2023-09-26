Сергей Лавров как метеор работал на 78-й сессии Генассамблеи ООН. За считанные дни во имя России глава её МИД успел сделать то, на что другим требуются недели и месяцы.
Вон из ООН: Лавров указал на дверь трём странам, нарушившим главные условия
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Ложили они на всё это, если они уже в лицо говорят что мы для них враг номер один, что им можно доказывать, всё они знают прекрасно, калибр в белый дом сможет заставить поменять своё решение, на что до сих пор надеемся, никто уже нас слушать не будет, только сила, на данном этапе, перестаем летать в облаках. А так Лавров красавчик, всё что от него зависит, он выполняет
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3 час.
Борис Виленский
ООН уже давно фашистская организация под предводительством США. Нам нужно создавать новую, где этих фашистов не будет, и где будет жёсткий устав.
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3 час.
Геннадий Кресов
Лавров супер!!! Но в ООН педерастов больше чем людей способных понять,что сказал Лавров. ООН пора полностью игнорировать и создавать другую площадку.
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1 час.
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