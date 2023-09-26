Вон из ООН: Лавров указал на дверь трём странам, нарушившим главные условия

ИП

Иван Петров

Ложили они на всё это, если они уже в лицо говорят что мы для них враг номер один, что им можно доказывать, всё они знают прекрасно, калибр в белый дом сможет заставить поменять своё решение, на что до сих пор надеемся, никто уже нас слушать не будет, только сила, на данном этапе, перестаем летать в облаках. А так Лавров красавчик, всё что от него зависит, он выполняет