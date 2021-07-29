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Граждане ДНР получат сертификат о вакцинации российского образца (ВИДЕО)

Граждане ДНР получат сертификат о вакцинации российского образца (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», вчера, 28 июля, в ДНР прибыла партия вакцины «Спутник Лайт». Министр здравоохранения Республики Александр Оприщенко рассказал журналистам, что с 6 часов утра 29 июля препарат начнут развозить по прививочным пунктам.

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