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Царьград

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В Перми с 12 октября изменят схему движения автобусов №4, 10, 78, 82

В Перми с 12 октября изменят схему движения автобусов №4, 10, 78, 82

С 12 октября в Перми на автобусном маршруте №10 появятся дополнительные укороченные рейсы с литерой «К» между остановками «Улица Дружбы» и «Станция Пермь II», а число машин на маршруте №4 увеличится с 14 до 16.

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