Около 550 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары

В Большой мечети в Мекке температура воздуха достигала 51,8 градуса по Цельсию.фото: unsplash.com/@fakurian--> Около 550 паломников погибли во время хаджа в Мекке в Саудовской Аравии, причиной смерти стала изнурительная жара, сообщает AFP.
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