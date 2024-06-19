Около 550 паломников погибли во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары

В Большой мечети в Мекке температура воздуха достигала 51,8 градуса по Цельсию.фото: unsplash.com/@fakurian--> Около 550 паломников погибли во время хаджа в Мекке в Саудовской Аравии, причиной смерти стала изнурительная жара, сообщает AFP.