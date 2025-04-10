Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Gennady Sokolovsky
    Ну вот, яркий пример для "вздыхающих про пиндосию и её преимущества". СХАВАЛИ?????"А можно нам такж...
  • Григорий Терещенко
    У нас договорняк со сразией: мы забираем у них всю мразь, чтобы у них было всё спокойно, а они на международных площа..."А можно нам такж...
  • nyha
    ты ждёшь когда тебе дадут порулить???"А можно нам такж...

"Сегодня я ваш диктатор": Правила для русских диктуют извращенцы. "Тотальный диктант" вошёл не в ту дверь

"Сегодня я ваш диктатор": Правила для русских диктуют извращенцы. "Тотальный диктант" вошёл не в ту дверь

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА "Тотальный диктант" по русскому языку принёс откровение. В Москве в одном из пунктов проведения — колледже Международной академии бизнеса и управления — текст участникам зачитал транс* Алексей Жидковский.

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