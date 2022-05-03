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В Астраханской области стали ловить аномально много рыбы необычного цвета

В Астраханской области стали ловить аномально много рыбы необычного цвета

Весной в Астраханской области стали ловить рыбу, которая имеет необычный окрас, пишет Каспий Инфо. Сообщается, во второй половинке апреля рыбаки поймали воблу золотистого окраса, сазана желтого окраса, а также карася нетипично желтого окраса.

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