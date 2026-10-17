Я не видел ее ни в одном спектакле, к этому времени Коонен уже четверть века не играла. Последний раз она вышла на сцену Камерного театра 29 мая 1949 года в своей любимой роли Адриенны Лекуврёр - эту пьесу она играла двадцать девятый сезон.
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