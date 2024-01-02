Груда металлолома осталась от автомобиля, сгоревшего в канун Нового года в Уссурийске

В новогоднюю ночь в Уссурийске местный житель лишился своего автомобиля по улице Хмельницкого. Пожар в считанные минуты уничтожил весь транспорт, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю 31 декабря в 04.