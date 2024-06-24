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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис не злится на Джей Джей Редика за то, что тот не проголосовал за него во время выбора защитных пятерок

Работавший по ходу сезона-23/24 журналистом Редик не проголосовал за звездного бигмена во время выбора защитных пятерок регулярного чемпионата.

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